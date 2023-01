PNP pinalagan bintang na pagdukot sa magdyowang aktibista

Itinanggi kahapon ng Philippine National Police (PNP) ang umanoy pagdukot sa magkasintahang aktibista sa Port of Cebu noong nakaraang linggo.

“It’s not the policy of the police to do these things. What we do is we arrest people after we have found evidence against them then we charged them in court. That is how our criminal justice system works,”pahayag ni Central Visayas police spokesperson Lt. Col. Gerard Ace Pelare sa isang panayam kahapon.

Aniya, kapwa ligtas ang mga biktimang sina Dyan Gumanao at Armand Dayoha at sila mismo ang masasalaysay sa nangyari sa kanila.

Ayon sa pamilya ng mga biktima, dinakip sina Gumanao at Dayoha ng mga kalalakihan na nagpakilalang mga pulis at isinakay sa van nang dumating sila sa Port of Cebu noong Enero 10, 2023 galing ng Cagayan de Oro.

Natagpuan sina Gumanao at Dayoha sa bayan ng Carmen, Cebu nitong Enero 16 kung saan sila umano iniwan ng kanilang mga abductor.

Samantala, pinaiimbestigahan na ni PNP chief General Rodolfo Azurin Jr., kay Police Regionala Office (PRO) 7 Director BGen.Jerry Barias ang nasabing insidente bagamat kumbinsido siyang hindi mga pulis ang nakita sa video na dumukot sa dalawa.(Edwin Balasa)