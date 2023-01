Pelikula ng FEU student wagi sa Spain, US

‘Di lang sa sports o pageantry kilala pati sa pelikula na rin! Pinatunayan ‘yan ng estudyante mula Far Eastern University (FEU) matapos na humakot ng award mula Festival de Cinema Internacional de Merdə de Sueca (C.I.M. Sueca) sa Spain at Student World Impact Film Festival (SWIFF) sa United States.

Ito ang short film na ‘Dalaw’ o The Guest na gawa ng FEU Communications graduate na si Ramri Rivota. Nasungkit nito ang honorable mention para sa ‘Art Direction for Melbrick Morillo’ na iginawad ng C.I.M. Sueca ng Spain.

Nakatanggap din ito ng isa pang honorable mention mula naman sa SWIFF 2022 ng US dahil sa ipinakita nitong outstanding distinction at performance. Nakipagsabayan ang pelikulang ito sa halos 5,400 entries ng 120 bansa na sumali.

“We loved the technical creativity and impactful message of your film, Dalaw (The Guest),” saad ng SWIFF Director na si Mark Leschinsky sa announcement ng award.

Ayon kay Ramri Rivota, ang ‘Dalaw’ ay patungkol sa isang babae na si Grace na kung saan napilitan siyang magstay kasama ang kanyang lola Mary. At habang naghahapunan sila ay aksidenteng nahulog sa sahig ang kutsara na ‘di naman lingid sa ating kaalaman ay isang kilalang pamahiin sa ‘Pinas. Hanggang sa naghintay sila sa unexpected guest.

Bago ito makilala sa ibang bansa ay naging finalist din ang Dalaw sa Short+Sweet Film Manila and Sinepiyu film festival sa FEU.

Kasama ni Rivota sa pagbuo ng pelikula ang kapwa niya Tamaraw students mula sa production, mga directors, photography, script, casting­, sound at wardrobe costume. (Moises Caleon)