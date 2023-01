Pagpapaseksi ni Ria suportado ni Zanjoe

Nag-swak daw sa advocacy ni Ria Atayde ang campaign ngayon ng White Castle Whisky tungkol sa “body positivity.”

Kaya isa ito sa talagang nakapagpa-kumbinse kay Ria na maging isa na rin sa calendar girl. Kumpara sa nakasanayan na talagang sobrang payat na mga model at artistang babae na ginagawang calendar girl, si Ria ay nasa voluptuous side.

Pero way na rin daw ito para maipakita sa lahat na wala talagang partikular na molde lang ng katawan para maging isang Calendar Girl, lalo na ng White Castle na nagse-celebrate ng 60 years.

Ayon kay Ria, “Usually ang calendar girl, there’s a certain mold. That’s why this campaign resonated with me because it’s out to prove that beauty is in all forms, shapes and sizes.”

Aminado si Ria na hindi raw niya na-imagine din na magiging isa siyang calendar girl. Pero ito raw ang naging realization niya.

“Definitely, I never thought that I’ll see myself as a calendar girl. If anything that changed, kaya ko pala. Kaya ko pala.

“Actually, I did a birthday shoot but it feels like my personal consumption kind of thing. Pero publicly, kaya pala. I think, it brings confidence in myself also.”

Pagdating sa kanyang pamilya, lahat daw ay supportive naman sa kanya at sa kanyang career.

At siyempre, naitanong din kung ano naman ang reaksiyon ng kanyang boyfriend na si Zanjoe Marudo sa pagiging calendar girl niya.

“Everybody naman is so supportive. I mean, there’s no qualms or anything,” sey niya.

And with Zanjoe?

“Siya na lang po ang tanungin niyo. Hahaha! Supportive naman po. He’s supportive naman po in this whole journey.” (Rose Garcia)