Nagpalabas kamakailan ng kautusan ang Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. (BBM) na magpalaya ng mga detainee na kwalipikadong makapag-parole, nang sa gayon ay ma-‘decongest’ o mapaluwag ang mga overcrowded na mga kulungan sa bansa.

Magandang hakbang ito dahil bukod sa napakasikip na ng ating mga bilangguan, marami sa mga tinatawag na ‘persons deprived of liberty’ (PDL) ay dapat ng palayain pero hindi makalabas sa kulungan dahil hindi nila kayang kumuha ng serbisyo ng magagaling na abogado.

Mabilis namang tumalima si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pinag-utos ng Pangulong BBM. Ayon kay Sec. Remulla, may mahigit 2,000 na request para sa pardon at parole na galing sa Department of Justice (DOJ) ang kasalukuyang piniproseso na ng Office of the Executive Secretary.

Para matiyak na mga kwalipikadong PDL lang ang mapapalaya, sinabi ni Sec. Remulla na pinag-utos niya ang masusi at istriktong pag-aaral sa mga kaso para ang mga karapat-dapat lang ang makakalabas ng kulungan.

Ayon pa sa Kalihim, matrabaho at mahirap na proseso ito pero dapat gawin para makasiguradong walang makakalusot at ang mga dapat ikulong ay nananatili sa bilangguan.

Nakipag-ugnayan na rin ang DOJ sa Korte Suprema para mapag-aralan ang proseso sa pagbibigay ng piyansa sa mga kasong kriminal at iba pang legal procedures para matiyak na ang mga maling naakusahan ay hindi mabubulok sa kulungan.

Ayon pa kay Sec. Remulla, ginagawa nila ito para maiwasan ang pag-abuso sa justice system ng mga taong ginagamit ito para mapatahimik o makaganti sa kanilang mga kaaway.

Matagal ng problema ng bansa ang mga nagsisikipang mga city at municipal jail natin. Hindi na bago ang mga kuwento ng mga detainee na natutulog na nakatayo, nakatagilid, o misan naman ay shifting–yung iba sa umaga natutulog dahil walang mapuwestuhan sa gabi.

Noong Hulyo ng nakaraang taon, miismong ang Commission on Human Rights (CHR) na ang nanawagan sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) na pabilisin na ang pagpapaluwag sa mga overcrowded nitong mga kulungan. Sa mga kulungan ng BJMP na tulad ng mga city at municipal jail nilalagay ang mga detainee na nililitis pa lang ang kaso at hindi pa mga convicted.

May kaunting improvement naman dahil mula sa 438 percent na jail congestion rate noong 2019, ito ay bumaba na sa 397 percent noong Hulyo ng 2022. Pero napakalaking bilang pa rin nito. Ibig sabhin ay halos 400 percent pa rin ang overcrowding sa mga city at municipal jail. May halos 115,000 katao ang nakakulong sa mga city at municipal jail na dapat ay naglalaman lang ng mahigit-kumulang na 35,000 katao.

Sa 2021 report ng Commission on Audit, sinabi nito na sa kabuuang 474 jails sa iba’t ibang parte ng bansa, 337 o 71 percent ang overcrowded.

Kaya hindi na nakakapagtaka na sa mga unang buwan pa lang ng pagputok ng COVID-19 pandemic noong 2020, mahigit 500 na detainee sa mga city at municipal jail na agad ang nagpositibo sa virus.

Sa pinalabas na utos ng Pangulong BBM na palayain na ang mga kwalipikadong PDL na matagal ng dapat nakalabas ng kulungan, umaasa ang marami na papaigtingin pa ang hakbanging ito ng kanyang administrasyon.

Dapat ay may katambal din itong programa na pagpapatayo ng mga karagdagang pasilidad ng BJMP. Ito ang epektibong paraan para matupad ang layunin na mapaluwag ang mga overcrowded na mga kulungan sa bansa.