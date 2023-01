Mind detox, paano nga ba yun?

Kahit kakaumpisa lang ng bagong taon, masyadong madamingganap sa buhay natin. Naririyan ang trapik, sobrang mahal nabilihin, gasolina at halos lahat ng mga bagay- bagay ay gumalawang presyo kaya mapapakamot ka na lang ng ulo. Ibang level ang toxicity ng buhay natin sa ngayon, hindi kagaya dati napwede kang petiks and stay cool lang. Ngayon kung wala kang diskarte sa buhay baka saan ka na lang pulutin. Malaki ang impact ng social media sa mental state natin, kaya nga lang double edged…ibig sabihin nakakabuti at nakakasama din. Kaya talagang marami sa atin ang nagsisimula nang ma- stress kahitsuper saya pa natin noong Pasko at Bagong Taon.

Kasabay ng gagawin nating decluttering sa ating mga bahay at ang pagliligpit ng mga kalat gaya ng dekorasyon noongholidays, mas mabuti sigurong isabay na natin ang ilang tips para sa mind detox. Wala kasing silbi ang lahat ng mga planonating gawing mga pagbabago, paglilinis o New Year’s resolution kung ang isip natin ay tadtad ng ‘basura’. Narito ang ilang praktikal na tips na hango sa Conquer Mindset kung paanomagiging hayahay ang ating kaisipan ngayong 2023.

1.Start unfollowing

I-unfollow yung mga tao na hindi makakatulong sa iyo yungpalaging negative ang dating, at hindi mawala ang galit samundo. Mainam na dumikit sa mga taong maaring kunan ng inspirasyon, may matututunan at may positibong epekto sapagkatao mo, sa mga ideya at prinsipyo sa buhay.

Subukang maghihinay-hinay sa pag-react sa mga mababasa sasocial media, TV at eksena sa buhay, hindi kamo’t kakaiba ang ideya o pananaw na nababasa ay kailangan agad ng ‘violent reaction’, maliban pa sa mga bagay na wala ka namangkinalaman.

2. Start writing

isa itong paraan para mailabas yung mga inner thoughts mo, mga saloobin at isipin na hindi mo maibulalas. Marapat na maglaan ng 30 minuto sa isang araw para insulat ang lahat ng bumabagabag pati ang mga nagpapasaya sa iyo. Parang therapy na nailalahad mo ng malinaw ang mga nasa isip at kalooban,

nakakawala ng stress at mamumulat ka sa reyalidad in

making better decisions. Hindi naman kailangan na parang author ka agad, paunti-unti lang na mga content, tsaka nasubukang pagtahitahiin ang mga ito.

3. Practice meditation

“Meditation is to the mind, as exercise to the body,” ika nga.

15 minuto lang ang kailangan para mabawasan stress,

anxiety, maraming tips naman ang maaari nating subukan ukoldito. Magsimula ng breathing exercises, pagpili sa tamangambiance o tahimik na sulok ng kwarto mo at pag focus samasasayang isipin at mga temang ukol sa pananampalataya.

4. Focus on the big picture

Huwag basta sumuko at panghinaan ng loob kapag mabibigo o may pagsubok. Piliting tignan ang sitwasyon nang mas maymalawak na pananaw, malaking tulong dito ang pagkakaroon ng support group o mga taong mahal sa buhay. Nakakatulong din ang pagkakaroon ng mentor. Lagi mo itong tandaan o basahin saaraw- araw na bahagi ng task sa iyong buhay.

Kaya importante ang journaling para alam mo kung saan ka dapat mag-focus at para hindi mo makalimutan ang mga goals o mithiin mo sa buhay.

5. Acceptance is Peace

Maraming mga bagay ang masasabing ‘ beyond our control’,mga itinadhanang mangyari. No amount of anxiety o sobrangpag iisip ang magpapabago ng iyong future at kahit anongpagsisisi mo ay hindi na mababago ang nakaraan o mga bagayna tapos na. Mas magaang ang buhay kapag may kapanataganang ating puso at isipan. Matuto tayong tanggapin ang imperfection ng buhay, maski ng ating mundo. Walang perpekto. If you want peace tanggapin natin ang mga ito.

6. Ask yourself

May mga bagay na hanggang ngayon ay hindi maka move on, nawa’y matutunan nating mag ‘let go’… Sabi nga ng isang kanta’so cast your burdens upon me, those who are heavily laden, come to me all of you who are tired of carrying heavy load’

Try letting go of them, you will feel much lighter.

Nasa isang toxic relationship ka ba? Panahon na sigurong itaponang mga bagay na nagpapabigat sa iyong kalooban. Ang hirapkayang mabuhay nang may excess baggage. Mas mabuti nahabang bata pa ay mulat na sa maraming bagay para mapagnilayan ang mga gusto mong i-improve.

Kaya ngayong 2023, magandang panimula ang pagbabawas ng anumang pabigat at dinadala sa buhay, at gawing priority ang pagbabalanse ng emotional, physical and spiritual well-being. Time is precious kaya huwag sayangin sa pagbitbit ng problemadahil lahat ay lumilipas at may solusyon.