Michelle aminadong nanloko ng boylet

Inamin ni Michelle Madrigal na minsan na siyang naging unfaithful sa relasyon.

Hindi na pinangalanan ni Michelle kung sino ito, pero ilang beses din daw siyang niloko nito.

“Ang tawag sa atin nun, shunga. Kasi same partner ang nag-cheat. Wag nang pangalanan, pero yes. More than once niya ako niloko,” chika niya.

Ginawa raw ni Michelle ang mangaliwa/manlalake dahil gumanti lang siya sa ginawa sa kanya ng dati niyang partner.

“I have been unfaithful. Gumanti lang din ako. Sinaktan nila ako. Sabi ko, ‘Ah, kung kaya mo, kaya ko rin.’ Pero nung bata pa ako nun.

“Siguro nga doon sa heartbreak ko na sobrang na-depress talaga ako. I really promised myself I don’t ever wanna feel this way again. So, kaya ganun ang mindset ko.”

Pinagsisihan naman daw ni Michelle ang ginawa niyang iyon. Hindi raw excuse ang pagiging bata niya noon para gantihan ang kanyang karelasyon that time.

“Walang magagawa kung gaganti ka. Maggagantihan kayo. Like, walang outcome na magandang mangyayari.”

Ngayon ay wala raw rason para maging unfaithful si Michelle dahil happy siya sa current boyfriend niya. (Ruel Mendoza)