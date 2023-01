May Anghel sa Tabi Mo

Ni Rey T. Sibayan

Mga ka-Misteryo masyado na tayong abala sa pang-araw araw nating buhay at nakakalimutan natin na merong mga anghel sa tabi natin na handang tumulong anumang oras lalu na ang guardian angels.

Ngayon it’s about time na pansinin natin sila. Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo Alamin ang Totoo!”

Si Lawrence ng Maynila ay mismong nagsabi sa programa nating Gabi Ng Misteryo na mahalagang may komunikasyon sa mga anghel.

Misteryo: “Bakit mahalaga na may komunikasyon sa mga anghel lalu na sa archangels.”

Lawrence: “Kasi ang bawat archangel ay may kanya-kanyang role sa buhay natin. Ang pangunahing role ay sila ang messenger ng Diyos sa atin. Pero may kanya-kanya ring prayer ang angels na pwedeng dasalin. Ang ginagamit ko na prayer ay sa wikang Latin.”

Misteryo: “Sinu-sinong angel ang dapat nating tawagan? Hindi ba maraming angel so sino dapat ang hingan natin ng tulong?”

Lawrence: “Ang ipinapayo ko ay tawagan natin ang atensyon ng archangels kasi bawat isa ay nakakabit sa birthday natin. Kapag ipinanganak ka ng Lunes tawagan mo si Archangel San Gabriel, kapag Martes at si San Rafael; sa Miyerkoles ay s San Uriel; sa Huwebes ay si San Sachiel, sa Biyernes ay si San Judiel o Jegudiel, sa

Sabado ay si San Barachiel at sa Linggo ay si San Miguel.”

May nakausap din akong isa pang psychic na si Sweetperceptions at sinabing pwedeng humingi ng tulong sa mga anghel bukod pa sa mga Arkanghel.

Misteryo: “Ano yung sinasabi mo na kahit saan magpunta at ano ang ginagawa pwedeng tawagin ang anghel na nakatoka. Tulad na lamang ng pamimili sa palengke pwedeng magpasaklolo kung anong dapat bilhin. Tama ba yun?”

Sweetperceptions: “Yes everything and everywhere there are angels. Kung hirap ka makasakay please invoke the angel of transportation. Kung hindi ka makapagdecide ng bibilhin mo sa mall, income angel of shopping malls.”

Ako Inaamin ko na ginagawa ko rin yan to always communicate with angels.

Para sa inyong mga kuwentong karanasan mag-email sa MisteryoPhilnet@gmail.com.

Bisitahin ang www.reytsibayan.com at abante.com.ph.