Leylah Fernandez nakalusot sa Australian Open 1st round

IPINAGPAG ni Fil-Canadian Leylah Annie Fernandez si Alize Cornet ng France, 7-5, 6-2 sa unang round ng women’s single sa 2023 Australian Open, Lunes ng gabi.

Ang 20-anyos na No. 39 sa mundo mula Montreal ay naiwanan sa 0-2 at 1-3 sa unang set bago nahanap ang laro at mahusay na pagpalo patungo sa 55-minuto na tagumpay laban sa 32-anyos at No. 34 sa mundo na karibal mula sa Nice, France sa Round of 128.

Mas kaunting oras ang kinailangan ni Fernandez upang manalo sa ikalawang set, dahil lumakas siya sa laban habang ang kanyang katunggali ay natigil pagkatapos ng malakas na unang set.

Nagawa ni Fernandez ang 24 service winners, isang ace, walang double faults at 19 unforced errors na karamihan sa mga ito sa unang kalahati ng unang set. (Lito Oredo)