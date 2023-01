Kongreso naisahan ng BOC: Pinalabnaw anti-smuggling law – Cynthia Villar

Inamin ni Senador Cynthia Villar ang pagkakamali ng Senado at Kamara nang ipaubaya sa Bureau of Customs (BOC) ang pagbalangkas ng implementing rules and regulations (IRR) ng Republic Act No. 10845 o ang Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016.

Dahil dito, lumabnaw ang nasabing batas at hanggang ngayon ay wala pang nakakasuhan ng economic sabotage sa kabila ng talamak na smuggling at manipulasyon sa presyo ng produktong agrikultura.

“Ia-amend namin, include na namin ang cartel, trader na nagsasamantala sa farmer. We will have an amendment to the law,” wika ni Villar sa isang radio interview nitong Martes.

“Saka nagkamali kami sa law, binigay namin ang power to do the IRR sa Bureau of Customs dapat hindi sa kanila kasi may conflict ‘yon eh. Sila gumawa ng IRR tapos sila magde-determine kung ‘yon eh non-bailable,” paliwanag pa ng chairperson ng Senate committee on agriculture.

Aniya, sa ilalim ng isusulong nilang amiyen¬da sa batas, ipauubaya nila sa Office of the President ang pagbalangkas ng IRR upang matiyak na may ngipin ito at hindi na naman magkaroon ng butas.

Sa hearing ng komite noong Lunes, nakumpirma na ang sibuyas ay nabili lamang ng mga trader sa halagang P8 hanggang P15 bawat kilo pero imbes na ibenta sa pamilihan ay tinago muna ito at nilabas lamang noong umabot na sa P500 hanggang P700 ang presyo ng bawat kilo ng sibuyas.

Ayon kay Villar, malinaw na may cartel ng produktong agrikultura sa bansa, lalo na sa sibuyas.

Kinumpirma naman ni Sen. JV Ejercito na maghahain siya ng panukalang batas para maamyendahan ang Anti-Agricultural Smuggling Law.

“I will be filing an amendment which will now include profiteering, cartels and hoarding to be consi-dered as economic sabotage,” diin ni Ejercito.