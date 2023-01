Karera Tips Ni JP Gonzales

Enero 18, 2023/Miyerkoles

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Little Ms Saturday, 5 Determinado, 8 Just And Fierce, 7 Keep Sailing

R02 – 7 Jubilum, 4 Hook On D Run, 3 Coal Digger, 6 Top Posse

R03 – 10 Chesapeake Bay, 12 Kalanggaman Island, 11 Miss Aruba, 6 My Dear Bogart

R04 – 8 Viscountofjalajala, 7 Majestic Star, 5 Chase The Gold, 6 Burning The Tracks

R05 – 8 Havana Oohnana, 12 Raxa Bago, 11 Gee’s Favorite, 14 Waray Na Mayda Pa

R06 – 3 Aroma, 5 Winsome Maxine, 2 Pitong Gatang, 7 Charm N Luck

R07 – 2 Sun Dance, 10 I’ll Be There, 9 Namaskar, 4 Morning Girl

R08 – 8 Nards Bentetres, 7 Amor Mi Amor, 14 Guerrero Warriors, 6 Papa Ohh Mamaw

Solo Pick: Havana Oohnana

Longshot: Sun Dance