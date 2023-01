Jovelyn Gonzaga, Sisi Rondina bet bardagulan sa buhangin

HANDA nang makipagbardagulan ang dynamic duo ng beach volleyball na sina Jovelyn Gonzaga at Sisi Rondina.

Sa kanyang Instagram post, ibinida ni Gonzaga ang larawan nilang dalawa ni Rondina kung saan ay nagpahayag ito na handa na silang sumabak sa anumang labanan.

“Bardagulan starts today! Wish us all the best,” ayon kay Gonzaga sa kanyang Instagram account na may pangalang bionic_ilongga.

Bago natapos ang taong 2022, nagbigay ng karangalan ang dalawang matitinik na pambato ng Pilipinas sa beach volleyball.

Dinomina nina Gonzaga at Rondina ang Volleyball World Beach Pro Tour Futures na nagtapos noong Disyembre 11 sa Subic.

Ikinasiya naman ng mga netizen ang development na ito ukol sa dalawang beach volleyball superstars.

“Goodluck and God bless mga lodi.. Itayo ang bandera ng Pinas,” ayon sa isang komento.

“ILONGGA + SISI = SIGA,” ayon naman sa isang netizen. (Annie Abad)