Isabela host uli ng Patafa Open

ISASAGAWA muli ang taunang Philippine Athletic Track and Field Association (Patafa) National Open sa mistulang bahay nito sa mga nakalipas na taon bago naganap ang malawakang COVID-19 pandemic sa tinaguriang “Corn Capital of the Philippines” na Ilagan, Isabela.

“Watch out for this historic sporting event happening again in our beloved City of Ilagan this 2023 !,” post ng MyCity PIO ng local government unit ng Isabela.

Una nang itinakda ng Patafa ang muling pagsasagawa ng kada taong torneo sa Marso 21 hanggang 26.

“Save the date 21-26 March 2023. LGUs, School Teams, and Gov’t Agency Teams may send their request for invitation to participate to patafa_nsa@yahoo.com by providing the name, designation, and complete address of the invitation addressee,” post ng Patafa.

Pangunahin ang Patafa National Open sa mga torneo na gagamitin ng asosassyon para masubok ang lahat ng mga miyembro ng pambansang koponan habang hangad din nito na makahanap ng mga bagong sibol at papaangat na mga atleta. (Lito Oredo)