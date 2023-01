Ermat, sanggol na anak, 4 iba pa tigok sa California shooting

Isang 17-anyos na nanay at anim na buwang gulang na anak nito kasama ang apat na iba pa ang nasawi nang rapiduhin ng dalawang lalaki ang kanilang tahanan sa California, USA noong Lunes.

Kumbinsido si Sheriff Mike Boudreaux ng Tulare County Sheriff’s Office na target ng mga suspek ang bahay ng mga biktima at posibleng may kinalaman sa droga ang krimen.

Sa ulat, pinagbabaril ng mga suspek ang bahay ng mga biktima sa Tulare City, California bandang alas 3:30 ng madaling araw. Nagkalat na bangkay sa loob at labas ng bahay ang nadatnan ng mga awtoridad nang makaresponde ang mga ito sa tawag ng isang residente sa lugar.

Pawang may tama ng bala sa ulo ang mag-ina.

‘We believe that there are gang associations involved in this scene as well as potentially narcotics investigations, adding that a week earlier his department had “conducted narcotics search warrants at this residence,’ ani Boudreaux.