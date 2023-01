DFA bokya sa mga kinasuhang OFW

Sinita ng mga senador ang isang opisyal ng Department of Foreign Affairs (DFA) bunsod ng report na walang naipanalong mga kaso ng mga Pinoy na nahaharap sa kasong kriminal sa ibang bansa mula Enero hanggang Hunyo ng nagdaang taon.

Sa pagdinig ng Senate committee on migrant workers, ibinahagi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang ulat ng DFA na nagpapakita ng zero acquittals habang 1,278 indibidwal naman ang nahatulang makulong sa unang bahagi ng 2022.

Inamin ni DFA Undersecretary Eduardo Jose De Vega na walang masyadong naitalang ‘acquittal’ sa mga kaso ng OFWs noong 2022.

“Off hand, I hope kasi I was not undersecretary then, we don’t get a lot of acquittals. That’s the fact,” sabi ni De Vega sabay paliwanag na marami ay nase-settle kaya hindi na natutuloy ang pag-usad ng kaso.

Hindi naman katanggap-tanggap kay Villanueva ang naging paliwanag ni De Vega.

Hinala naman ni Senador Raffy Tulfo, chairperson ng komite, mahina ang abogadong nakuha ng DFA kay nagkakaroon ng zero acquittal. (Dindo Matining)