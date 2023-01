Deniece Cornejo nagpatutsada, kumulo dugo kay Navarro

Hindi pinalagpas ni Deniece Cornejo at sinabayan nito ng post ang pagbabalik ni Vhong Navarro sa It’s Showtime nitong Lunes ng tanghali. Pinag-uusapan ang naging post o status ni Deniece sa kanyang Facebook page at Instagram story.

Kasabay halos ng pagwe-welcome muli ng It’s Showtime kay Vhong noong Lunes ng umaga ang naging post ni Deniece.

Sey nito, “rhymeswithWRONG.”

Ang hashtag na ito ay sinimulan ni Kat Alano na maraming mga pa-cryptic post tungkol sa rape, lalo na nang lumabas ang kaso betwern Deniece and Vhong.

Sa isang banda, na-junk naman ang appeal ni Deniece nang ma-grant ang bail ni Vhong na makapag-piyansa.

Bukod sa nakalaya, after ng ilang buwan ay emosyonal na winelcome nga si Vhong sa It’s Showtime.

Belo, Cantiveros damay sa galit ng mga fan kay Gonzaga

Dalawa sa mga kaibigan ni Alex Gonzaga ang nag-post at bumati sa kaarawan nito.

Kilala na very close talaga sina Alex at Melai Cantiveros at “bff” ang turingan sa isa’t isa. Ganun din si icki Belo.

Pero dahil sa isyu ni Alex ngayon sa server na pinahiran nito ng icing, nababahiran ng nega sa mga comments ng netizens ang post nila.

Binati ni Melai si Alex at sabi niya, “Happy bday to my bff @cathygonzaga. Love u to the moon and back my very sosyal but my very jejemon friend of mine na very kind. Love u als. Dito lang si Meh lagi.”

Si Vicki rin, part of her greetings ay may paglalarawan din kay Alex na mabait daw ito….”that you are amazing woman so smark, kind, generous, loyal and loving…”

Pero ‘yun nga, parehong kinontra ng mga netizens sina Melai at Vicki. Naka-on ang comment section ng Instagram noong una ni Vicki, pero nang balikan namin ay naka-off na ito.

Kay Melai naman, ilan sa mga comment, “Basta Melai, ‘wag kang mahahawa sa sama ng ugali niya. Alam kong nakaapak ka pa din sa lupa at hindi lumalaki ang ulo.”

“Sa video na napanood ko, hindi naman siya kind. Anyare?”

Chris Brown pinabilib ng mga Pinay na Kitty Twins

Talagang may bonggang mundo na ngayon ang social media. Tulad na lang ng Kitty Twins na sina Kitty at Kakai Almeda.

Aba, hindi lang nangabog ng mahigit sa 13.2 million views na sa TikTok ang kanilang pagsasayaw ng Wet the Bed ni Chris Brown habang nasa treadmill.

At ang international singer na si Chris Brown mismo ay pinabilib nila Kitty at Kakai. Nirepost ni Chris Brown sa IG story nito ang video. Nilakipan pa ito ni Chris Brown ng caption na “This fire” at may fire emoji.

Ang bongga!