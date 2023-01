Combat fighter Marianne Mariano target korona sa MMA, SEAG ginto

MATAYOG ang pangarap ni 2008 Olympic bronze medalist Marianne Mariano pagdating sa kanyang karera.

Hindi matatawaran ang determinasyon ng all-around fighter at national athlete, pangarap niyang masungkit ang isang international title sa MMA at gintong medalya sa SEA Games at international tournament sa Sambo.

Apat na beses nang ginawaran ng pagkilala ang 34-anyos na multi-medalist na tubong La Trinidad, Benguet mula sa sambo, wrestling, wushu, jiu-jitsu at mixed martial arts ng pamunuan ng Benguet Provincial Capital mula kay Gov. Melchor Diclat at Dean Mark Monang.

Nagtagumpay ito sa 2019 Southeast Asian Games, Asian Sambo Championships, Benguet Cares Outstanding Athlete at ang panibagong panalo sa SEA Games Wrestling Championships nitong nagdaang Disyembre sa Cambodia.

“If God permits makuha ko iyung international championship belt sa MMA and if given gold for sambo sana sa SEA Games, yun na lang yata kulang na gusto ko maranasan kasi I have the local championship belt,” ani Mariano sa Abante Sports, matapos makuha ang titulo sa Warriors Fight Championship. “Another motivation for me to work harder and be responsible as well kasi younger generation is looking up to me lalo nag-start na din po ako mag build ng mga batang atleta na susunod sa atin.”

Nagsimulang sumabak sa pampalakasan ang two-time SEA Games medalist at Combat Sambo national team athlete simula elementarya.

“Actually, doors are opening for me to expand more with the craft I have in me in the sport, however, I don’t want to be overwhelmed, kaya I want to take one step at a time, lalo I have a very supportive NSA (national sport association), team, coaches, friends and family,” ani Mariano, na planong magtayo ng sports program sa kanyang lugar sa Guinzadan Bauko, Mointain Province. (Gerard Arce)