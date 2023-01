Buhay na buhay Barangay Ginebra

MAGANDANG araw mga kababayan.

Sobrang saya ng sambayanang Pilipino dahil tinalo ng Ginebra ang napakalakas na Bay Area Dragons.

Super liyamado kung titignan mo ang lineup ng Dragons nitong finals. Pero ang hindi nakita ng Dragons ay ang 6th man ng GSM na CROWD FACTOR.

Hindi biro ang ipinakita ng mga Pinoy sa MOA arena at Philippine Arena.

Kada possession na may dunk, 3 points, steal at layup dumadagundong ang arena. Diyan nagugulat ang Bay Area Dragons.

At ang 7th man sa PBA SERYE ay ang mga referee.. Napakalaking bagay ang naging papel nila sa laban..Consistent sila sa tawagan na MAKAPAL at WALANG KALABIT FOUL.

Lahat ng gulang, tukod, hip check, body check pinayagan.

Hindi naka-adjust ang Bay Area Dragons sa serye. May halong pikon, asar at inis ang inabot ng Dragons nung first few games nila sa finals.

Umangal din sila sa haba ng championship series, bibihira lang daw ito nangyayari. Kadalasan ito ay knockout game or best of 3 series.

Sa pagiging kampeon ng Ginebra dito, maraming NETIZENS na nagsasabi na dapat si Coach Tim Cone ang dapat humawak sa GILAS PILIPINAS.

Panibagong debate na naman sa paksang ito dahil magkumpare at magkanegosyo si Pareng Chot sa parlor nila na Toni and Guy.

Dating gawi,malamang magbeg-off si Coach Tim sa ganitong clamor.

May garantiya bang magkakampeon o magku-qualify ang Gilas sa FIBA Qualifiers ? Siyempre walang guarantee iyan dahil kailangan pa rin ng team effort at right personnel para may tsansa tayo sa FIBA.

Alam natin na walang ng crowd factor, hometown decision at advantage sa scheduling. Pero meron na tayong tutulong sa boys sa katauhan ni Justin Brownlee. Hindi natin pwede iasa lang sa kanya.

***

Abangan ang mga PBA LEGENDS at artista na tulad nina, CYRUS BAGUIO, BONEL BALINGIT, GHEROME EJERCITO, ALLAN CAIDIC, MATT EVANS, ONYOK VELASCO at yours truly JERRY CODIÑERA sa BAROY, Lanao Del Norte.

Sila ay magpapaunlak ng laro sa January 21, kaya ayan kita-kits mga ka-Depensa at ka-Abante.

Mabuhay ka-Ginebra! Mabuhay Pilipinas!