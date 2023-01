Zach LaVine supot paputok pero Bulls sinuwag Warriors

NAGSALANSAN ng career high-tying 43 points si Nikola Vucevic para angklahan ang Bulls sa 131-118 panalo kontra Golden State sa United Center sa Chicago nitong Linggo.

Mula sa 3-point range ay 1 for 8 lang si Zach LaVine pero tumapos ng 27 points at tinalo ng Bulls ang Warriors sa unang pagkakataon sapol noong March 2, 2017.

Nangolekta ang Chicago ng 31 points mula sa 23 turnovers ng Golden State, walo rito kay Stephen Curry.

Pinangunahan ng 26 points ni Klay Thompson ang mga dayo, may 20 si Curry.

Nagliyab ng 42 points sa second quarter ang Warriors tungo sa 62-59 lead sa break. Inari ng Bulls ang third 33-24 para bumalik.

Hindi napigil ng defending champions si Vucevic na 18 of 31 sa floor, 5 for 10 sa 3s kabilang ang dalawang kabit na nagtulak sa Bulls sa 100-88 lead sa bukana ng fourth quarter.

“I know I’m capable of it,” bida ni Vucevic sa kanyang shooting. “I know how good I am, especially at the offensive end. It’s just me finding my spots and playing that way.” (Vladi Eduarte)