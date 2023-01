‘Welcome to flaternity’ Rhen proud sa flat na boobs, tinalakan body shamer

Tinangkang ipahiya ng netizen si Rhen Escaño at ang kanyang maliit na boobey ang pinuntirya.

Walang pakundangang nag-comment ang lalakeng netizen sa tweet ni Rhen ng photo niya, na ang sabi nga nito, ‘Flat’ daw ang harap ni Rhen.

Hindi nga pinalampas ni Rhen `yon, at nireplayan agad-agad ang nagsabing flat ang kanyang boobs.

“Eh ano kung flat? 2023 na, body shamer ka pa rin! Para kayong boobs ko, walang character development!” sagot ni Rhen sabay dila.

Na sinundan din niya agad nang, “Hahahaha flat is the new sexy!”

Naaliw nga rin si Rhen sa suporta sa kanya ni Lovi Poe, na alam naman din nating medyo kapos sa bahaging `yon.

Sabi kasi ni Lovi, “Wahahahaha welcome to the Flaternity!”

Bongga, di ba? Flaternity na pala ang tawag sa grupo ng mga babaeng walang boobey, o hindi masyadong nabiyayaan ng umbok sa harap.

Siyanga pala, kasama rin si Rhen sa pelikulang ‘Spellbound’ na bida sina Bela Padilla, Marco Gumabao.

Ito nga ang g pelikulang dinirek ni Jalz Zarate, na remake ng 2011 Korean blockbuster movie na “Spellbound”.

Si Rhen ay gumaganap bilang si Krissy, ang pinakaaktibong multo sa buhay ni Yuri. Mag-best friend sila bago mamatay si Krissy sa aksidente. Dahil lagi itong nakabuntot kay Yuri, masasaksihan ni Krissy ang nabubuong pagtitinginan nina Yuri at Victor. Isa siyang magiging malaking hadlang sa dalawa.

Ano ang mga pakana ni Krissy para takutin si Victor? May panlaban ba naman dito ang binata? Hindi na ba talaga makakawala si Yuri kay Krissy? Bound to fail nga ba ang Victor-Yuri love story? (Rb Sermino)