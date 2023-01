Tulfo dudang kainumaan gabi-gabi mga sindikato: Mga smuggler dabarkads agri, customs

Kinastigo ng mga senador ang Bureau of Customs (BOC) at Department of Agriculture (DA) dahil hindi makasuhan at mapakulong ang mga bigating smuggler sa bansa na siyang nagmamanipula sa presyo ng produktong agrikultura, kabilang ang sibuyas.

Sa hearing ng Senate committee on agriculture, kinuwestiyon ni Senador Raffy Tulfo ang BOC kung bakit hanggang ngayon ay hindi sila nakakahuli ng mga malalaking smuggler.

“Siguro kainuman ninyo pa gabi-gabi, baka ka-coffee ninyo. Siguro nandiyan pa sa opisina ninyo baka nakadekuwatro pa, nakataas pa siguro ang paa sa mesa habang kinakausap kayo tapos siguro may dalang sako-sakong salapi,” ani Tulfo.

“Ang kakapal ng mukha ninyo,” banat pa ng senador.

Dagdag pa ni Tulfo, dapat magbitiw na ang mga opisyal ng BOC kung hindi nila alam ang pangalan ng mga smuggler sa bansa.

“Kung sasabihin ninyo, ‘Hindi po namin alam ‘yan. Ngayon lang namin narinig,’ then you should resign especially kayo diyan sa intelligence ng Customs,” diin ni Tulfo.

Kinatigan naman ni Senadora Grace Poe ang posisyon ni Tulfo at maging siya ay nagtataka kung bakit walang ginagawang aksyon ang BOC at ang DA.

“Tama ‘yong sinabi ni Senator Tulfo, baka naman kabarkada ng DA ang mga ‘yan,” sundot ni Poe.

Hinamon naman ni committee chair, Senador Cynthia Villar ang DA at BOC na magpakitang-gilas dahil mula noong 2013 ay alam na niya ang pangalan ng mga smuggler sa bansa pero hindi mahuli-huli ng mga awtoridad.

“Bakit hindi pa ninyo ikulong para tapos na ang problema natin kasi ‘pag wala kayong ikinukulong, walang madadala, hindi matatakot. Magsampol naman kayo!” giit ni Villar.

Paliwanag naman ni BOC Assistant Commissioner Vincent Philip Maronilla, hihilingin niya sa Customs Intelligence Investigation Service na magpadala ng ulat sa tanggapan ni Tulfo patungkol sa agricultural smuggling sa bansa.

Subalit sabi ni Tulfo, aksyon ang kailangan niya at hindi ang report ng BOC. (Dindo Matining)