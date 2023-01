Tarush, ayaw pakabog Dolly de Leon chika-chika kay Cate Blanchett

Sana all! Sabay-sabay nga ang sigaw ng mga netizen sa lumabas na photo ni Dolly de Leon, na kasama nga ang bonggang-bonggang aktres na si Cate Blanchett.

Oh, di ba? Tarush! Walang kakabog!

Ibang level talaga si Dolly, dahil mga sikat na international actress/actor lang naman ang nakasama niya sa photo, o nakaka-chika-chika, ha!

Ang hindi makuha ng mga sikat na artistang Pinoy, hayun at ini-enjoy nga ni Dolly, ha!

Ang photo ay kuha sa pagdalo nila sa LAFCA (Los Angeles Film Critics Awards), na kung saan ay wagi nga siyang best supporting actress para sa ‘Triangle of Sadness’.

Nakasama rin niya sa photo si Ke Huy Quan na kasama naman sa pelikulang ‘Everything Everywhere All At Once’.

Si Cate naman ay waging best lead performance award para sa pelikulang ‘TÁR’. Wagi rin ang ‘TAR’ ng best picture ka-tie ang ‘Everything Everywhere All at Once’.

Heto nga ang chika ng mga fan kay Dolly:

“Grabe!” “Rockstar level si Dolly.” “Dolly lang sakalam.”

Super proud nga ang manager niyang si Ferdy Lapus, na ngayon ay nasa Cebu para sa Sinulog Festival. (Rb Sermino)