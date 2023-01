Tambalang Tuking Ong, Teddy Valenzuela kampeon sa ‘1st Ka Rex Cayanong Dartfest’

NAKITAAN ng husay sina Tuking Ong at Teddy Valenzuela matapos magkampeon sa katatapos na “1st Ka Rex Cayanong” 5K Darts Tournament Doubles event na nilaro sa Barangay Dela Paz, Antipolo City nitong Sabado ng gabi.

Tinalo nina Ong at Valenzuela ang duo nina Mel Tagalog at Melvin Lico sa 501 finals upang masikwat ang titulo at cash prize.

Si Valenzuela ang tumapos ng laban matapos sipatin at itarak ang kanyang dart pin sa double 6.

“Mabuti nakuha sa double 6, maganda ‘yung tambalan namin ni Tuking (Ong),” masayang sabi ni Valenzuela.

“Salamat kay Boss Ka Rex (Cayanong) sana patuloy ang pagsuporta niya sa mga darter sa Antipolo.”

Lumanding sa second place sina Tagalog at Lico, habang magkasalo sa third at fourth ang kampihan nina Ricky Malpal at Ace Poblete; at Leon Tica at Daren Veroy.

Bumisita sa nasabing event na may 20 entries si Bro Glen Capadacio ng Brgy. San Isidro.

Samantala, inaasahan na isusunod agad ang 2nd Dart Tournament, muli itong oorganisahin ni Eugene De Jesus.

Ang nasabing palaro ni Cayanong ay upang makahanap at mahubog ang talento ng mga darter sa Antipolo. (Elech Dawa)