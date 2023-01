Sandra Cam, anak, iba pa absuwelto

Pinawalang-sala ng Manila Regional Trial Court (RTC) si dating Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) board member Sandra Cam, anak niyang si Marco Martin at limang iba pa na akusado sa pagpaslang kay Batuan, Masbate Vice Mayor Charlie Yuson III noong 2019.

“All the accused were acquitted…The prosecution failed to prove their guilt beyong reasonable doubt,” pahayag ng abogado ni Cam na si Atty. Buenaventura Miranda hinggil sa naging desisyon ni Judge Dinah Aguila-Topacio ng Manila RTC Branch 42.

Hindi nakadalo nang personal si Cam sa pagbaba ng hatol ng korte at sa halip ay nag-video conference lamang ito.

Inaasahang makakalaya na sa custodial center ang dating PCSO official at iba pang mga akusado.

Samantala, dismayado si Batuan, Masbate Mayor Charmax Jan Yuson, anak ng pinaslang na bise alkalde, sa naging desisyon ng korte.

“Dapat January 4 pa ‘yung promulgation eh, pangatlong reset ‘to e. Of course dismayado, mag-aapela kami siyempre,” sabi ng alkalde matapos malaman ang hatol ng kaso nitong Lunes ng hapon.

Nag-ugat ang kaso sa pagpatay kay Yuson at kinasugat ng aide niya na si Alberto Alforet IV, habang nag-aalmusal ang mga ito sa isang kainan sa Sampaloc Maynila noong Oktubre 9, 2019.

Natalo si Marco Martin kay Charmax nang maglaban ang mga ito sa pagka-alkade noong 2019.

Bukod sa mag-inang Cam, inakusahan din sa pagpatay kay Yuson sina Nelson Cambaya, Junel Gomez, Juanito De Luna, Bradford Solis, at Rigor dela Cruz. (Gel Manalo)