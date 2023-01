Sana all makinis! Spiker Maddie Madayag nakakasilaw kaseksihan

MULING nagpatikim ng kanyang angking kaseksihan at kagandahan si Choco Mucho Flying Titans spiker Madeleine Yrenea “Maddie” Madayag habang nasa maliwanag na buhanginan sa isang pribadong beach resort.

Sa post ng dating Ateneo Blue Eagles middle blocker sa kanyang IG, inilantad ng 24-anyos mula Davao City na si Madayag ang balingkitang katawan na tampok ang makukurbang balakang at matambok na puwet habang suot ang kulay asul na two-piece na may see-through na polo.

Ang miyembro ng Philippine women’s volleyball team na nagwagi ng tansong medalya sa ASEAN Grand Prix noong 2019 Nakhon Ratchasima Leg 1 at 2019 Santa Rosa Leg 2 ay pansamantalang nagpapahinga dahil bakasyon pa ang Premier Volleyball League na nakatakdang magbukas sa Pebrero.

Itinanghal din itong 2018 Premier Volleyball League Open Conference “1st Best Middle Blocker” at 2019 UAAP Season 81 “Second Best Middle Blocker.” (Lito Oredo)