Richard, Sue, Jake dinumog ng mga Cebuano

Alam mo, Dondon (my dear editor), napa-‘Wow!’ ako nang ipadala sa akin ng Team Gutierrez (mga fan ng pamilya Gutierrez) ang ilang mga video, picture, na kuha nila sa The Terraces ng Ayala Center Cebu noong Saturday kung saan ginawa ang Kapamilya Karavan na pinangunahan nina Richard Gutierrez, Jake Cuenca, Sue Ramirez, Sofia Andres, Pepe Herrera ng ‘The Iron Heart’.

Grabe as in grabe ang tao sa nasabing event place ng Ayala Center Cebu, huh! Puno talaga.

Kahapon nga nang kausap ko si Annabelle Rama, inusisa ko talaga siya.

“Tahimik ka yata, Tita. Wala kang ikinukuwento tungkol sa mall show nina Chard noong Saturday,” paninita ko sa tinaguriang Princess ‘Day (as in Inday) ng pamilya Gutierrez.

“Hindi kasi kami nakapunta ni Eduardo (her husband, Eddie Gutierrez). Pupunta na sana kami. May reserved seats for us, pati sa ibang mga kasama namin, pero tinawagan ako ni Jet (assistant niya sa Cebu), huwag na raw kaming pumunta. Sobrang dami nga raw ng tao. Ang init din, mahihirapan daw kami ni Eduardo,” kuwento ni Bisaya.

Pero siyempre, tuwang-tuwa siya dahil nakita rin niya ‘yung mga video, picture, sa event na ‘yon.

Nang tanungin ko naman mismo si Richard, naikuwento niyang sobrang happy silang mga taga-‘The Iron Heart’ sa suporta ng mga taga-Cebu sa kanilang mall show.

Siyempre, pinasalamatan ni Richard ang Team Gutierrez na kahit sa Cebu ay sobrang nakasuporta sa kanyang mga proyekto.

Anyway, noong Sunday nga, nag-join din sila sa Sinulog parade.

May sariling float ang ‘The Iron Heart’ at masaya ang cast dahil nagawa nilang makasama roon. Sa Cebu nga naman ang location ng kanilang action-drama series, kaya masayang-masaya sila na nakapag-join sa nasabing festival.

Kuwento pa ng nanay ni Richard, “Sa coaster lang kami ni Eduardo at iba pang mga Rama. Kasama rin ang friends namin. Nasa coaster si Sarah (Lahbati), pati si Kai. Pero si Zion, sumama kay Chard sa float. Sobrang tuwang-tuwa si Zion na kasama niya si Chard sa float. Si Kai, ayaw namang sumama sa float, kaya sa coaster rin siya.

“Nakasunod kami sa float ng ‘The Iron Heart’, kaya ang saya,” pagkukuwento pa ni Bisaya.

Siyempre, masaya si Bisaya dahil halos every year naman ay sumasama siya sa Sinulog.

Actually, two years hindi nagkaroon ng Sinulog parade kaya sobrang na-miss ‘yon ni Bisaya.

“Sayang, hindi ka sumama,” sey niya sa akin kahapon.

Naku, isa pang in-enjoy ni Bisaya ay ‘yung bonding nila ng kanyang pamilya sa Cebu. Siyempre, busog-lusog na naman ang nanay ni Richard dahil panay na naman ang kain niya ng lechon.

Nang kachikahan ko nga siya kahapon, nasa lechon restaurant daw sila at nagla-lunch.

Anyway, ang susunod na event ng pamilya Gutierrez ay birthday nina Richard at Raymond on January 21, pero wala pang naikukuwento si Bisaya kung ano ang plano ng mister ni Sarah.

Si Mond naman, sa February 6 pa ang uwi ng ‘Pinas at nasa Paris, France ngayon para roon magdiwang ng kanyang kaarawan.

Bongga!