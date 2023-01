Rianne Mikhaela Malixi sinalba 72, naiwan ng 4

Binirdie ni Rianne Mikhaela Malixi ang apat sa huling walong butas upang masagip ang one-under 72, pero naiwanan ng apat na palo nina Alice Zhao ng China at Sophie Stevens ng US pagsiklab ng 49th American Junior Golf Association 2023 Leg 2 Annika Invitational sa Orlando, Florida Linggo (Lunes sa Maynila).

Nagprodyus ang 15-anyos na Pinay na suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ng kambal na birdie sa Nos. 11 at 16 sa pagbalikwas buhat sa three-over card sanhi ng double bogery sa pang-apat na butas at bogey sa pang-10 ng par-73 Eagle Creek Golf Club upang masagip ang 38-34 round.

Iyon ang nagbuhol kay Malixi sa siyam na iba pa sa pang-13 puwesto sa natitirang dalawang yugto pa ng torneo. May 72 din sina Martina Yu ng Canada, Americans Avery McCrery, Angela Liu, Katelyn Huber, Sara Im at Molly Smith, Matylda Krawczynska ng Poland, Japanese Nika Ito at Thai Thanana Kotchasanmanee.

Dumating si Zhao, 13, na may bogey-free five-under 68 samantalang nakaanim na birdie si Stevens laban sa bogey lang para sa one-stroke lead nila kina Italian Francesca Fiorellini, at Vanessa Borovilos, Ashleen Kaur at Kati Li ng US, na may pare-parehong 69 sa malamig na kondisyon.

Tabla sa pampito sina Canadian Lauren Kim at Czech Denisa Vodickova sa tig-70. (Ramil Cruz)