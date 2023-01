PH top exporter ng pekeng produkto

Isa ang Pilipinas sa nangungunang exporter ng counterfeit na produkto, kabilang na ang mga peke na siyang mapanganib sa kalusugan ng tao.

Ito ang iniulat ng European Union Intellectual Property Office (EUIPO) at ng Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sa dalawang pag-aaral nila mula 2017.

Sa 2022 study na may titulong “Dangerous Fakes: Trade In Counterfeit Goods That Pose Health, Safety And Environmental Risks” ang Pilipinas ay pang-13 sa buong mundo na pinagmumulan ng mapanganib na counterfeit products mula 2017 hanggang 2019.

Kung counterfeit food product naman ang pag-uusapan, ikaapat ang Pilipinas sa likod ng China, Hong Kong at Turkey.

Ang mga counterfeit food products ay kinabibilangan ng mga kendi, frozen fruits, tea, coffee, honey, cooking oil at fake milk formula sa mga sanggol.