PBBM game makipag-usap kay Zelensky

Bukas si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na makipag-usap kay Ukraine President Volodymyr Zelensky sa kabila ng napaulat na lumabong negosasyon para sa pag-uusap sana nilang dalawa.

Sa panayam ng Philippine media sa pangulo habang nasa biyahe patungong Switzerland, sinabi nitong mayroong negosasyon para sa kanilang pag-uusap noong nakalipas na taon at nagulat na lamang aniya ito nang ihayag ng special envoy ng Ukraine na hindi pa sinasagot ang kanilang request.

Sa pagkakaalam ng presidente ay inaayos pa ang schedule ng kanilang pag-uusap ni Zelensky pero iba ang inilabas ng special envoy nito sa social media.

“I have no problem with talking to President Zelensky, especially now that mainit na ang giyera doon sa kanila. So of course, we are — again on the side of peace and that remains the same,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)