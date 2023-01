Pagbuko sa mga narco general, colonel nakabitin

Pag-uusapan ng Philippine National Police (PNP) at Department of the Interior and Local Government (DILG) kung dapat pang isapubliko ang tinanggap na pagbibitiw ng mga heneral at colonel na sangkot sa operasyon ng droga sa bansa.

Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., tatalakayin niya kay DILG Sec. Benhur Abalos Jr. ang posibleng pagsasapubliko ng mga third level official na dawit sa droga dahil nasala naman na ito ng National Police Commission (NAPOLCOM).

Ito’y sa gitna na rin ng internal cleansing na ginagawa sa PNP dahil sa pagkakasangkot ng ilang general at colonel sa iligal na droga na aniya ay batik sa imahe ng pulisya bilang tagapapatupad ng mga batas sa bansa.

Una nang sinabi ni Azurin na isasapubliko ang pangalan ng jmga narco general at colonel para hindi sila pamarisan sa kanilang hanay.

Samantala, kumambyo si Abalos nitong Biyernes at inihayag na hindi na ito kailangan pang gawin. Base sa huling tala, 97 % o 929 mula sa 953 na mga 3rd level officer ng PNP ang nagsumite ng courtesy resignation.

Ani Azurin, kasama sa 24 pang hindi nagbibitiw ang 2 heneral at limang colonel na magreretiro hanggang sa Marso. Wala naman aniya siyang ideya kung kasama sa mga nag-resign ang mga sangkot sa droga.(Edwin Balasa)