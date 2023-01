Pagbabalik ng ‘Libreng Sakay’ pinamamadali

Umapela si Camarines Sur Rep. LRay Villafuerte sa Department of Transportation (DOTr) na masusing makipag-ugnayan sa Department of Budget and Management (DBM) para agad na maibalik ang Libreng Sakay program sa EDSA Carousel.

Sinabi ni Villafuerte na dapat tiyakin ng DOTr sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na mapoproseso ng mabilis ang mga kinakailangang dokumento kasama na ang kontrata ng gobyerno sa dalawang bus consortium — ES Transport & Partners Consortium at Mega Manila Consortium Corp.— na kasali sa programa.

“With the rate of commodity price hikes in December rising at its fastest in 14 years, it is incumbent upon the DOTr to work closely with the DBM on speeding up the paperwork needed to restart Libreng Sakay,” giit ni Villafuerte, pangulo ng National Unity Party.

Nauna ng sinabi ni DBM Secretary Amenah Pangandaman na may nakalaang P1.285 bilyong pondo para sa Service Contracting Program ng DOTr para makapagbigay ng Libreng Sakay sa EDSA Carousel na ang biyahe ay mula Manila Central University sa Caloocan City hanggang Parañaque Integrated Terminal Exchange. (Billy Begas/Eralyn Prado)