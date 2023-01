Nora, Vilma imbitado Boyet, Bobot, Pip magpapakilig sa ‘Valentine’

Aliw ako sa kuwento nina FDCP Chairman Tirso ‘Pip’ Cruz, III, Edgar ‘Bobot’ Mortiz, Christopher ‘Boyet’ de Leon sa presscon ng ‘Some Kind of a Valentine’ concert nila na mapapanood sa Feb. 3 & 4 sa New Port Performing Arts Theatre.

Ang bongga nilang tatlo, dahil makalipas ang ilang taon, ay muli silang nagsama-sama. Sobrang excited nga sila na pasayahin, pakiligin, buhayin ang mga dugo ng kanilang mga faney.

At suwerte rin si Lovi Poe, dahil siya ang kaisa-isang babae na makakasama nina Pip, Bobot, Boyet, ha!

Sabi nga ni Lovi, kabado talaga siya, dahil alam naman daw niya kung gaano kahusay ang mga beteranong aktor, singer, direktor.

Anyway, sa presscon nga ay inusisa ko sila tungkol sa mga hindi nila malilimutang karanasan sa mga nagawa nilang show sa ibang bansa noon.

“Si Boyet ang madalas mapapak. Yummy kasi si Boyet. Madalas pag kumakanta siya, biglang may lumulusob, hahalikan siya. Kung minsan may lulusot sa dami nang mga lumulusob, napapaatras ang puwet niya. Hahahaha!

“Pero kapag mga ganun, tawanan lang. Pero, the fans is still there. Even kay Bobot, pagdating sa music, iba rin talaga. Sa aming tatlo, si Bobot ang Frank Sinatra, siya ang chairman of the board.

“Pag narinig mo ang boses ni Bobot, mas malamig pa sa yelo!

“Ako naman, lahat memorable sa akin. Once na umakyat kami sa stage, magkakatinginan lang kami, okey na, masaya na, kulitan na.

“Sa akin, nangyayari rin talaga na kapag kumakanta ako, nakakalimutan ko ang lyrics. Mabuti na lang sinasalo ako ng mga kaibigan ko, para hindi masyadong halata. Pag ganun, tawanan na lang kami. The show must go on. Nakaalalay lang kami sa bawat isa.

“Atsaka kami support lang talaga sa isa’t isa. Kapag may binitawang joke ang isa, nakaalalay agad kami,” kuwento ni Pip.

Si Bobot naman, sinisigurado na magiging masaya ang concert nila. Masyado nga raw silang close na tatlo, kaya masayang-masaya sa stage.

“Parehong busy ang dalawa bilang mga artista. Ako naman, nagdirek.

“Sa abroad, kapag nagsu-show kami, alam na namin kung ano ang manonood sa amin, may mga kasama na silang mga caregiver, kaya benta na agad. At sila ang may pera, ha!

“Dito sa Pilipinas, ibang klaseng show ito, dahil makakasama ulit naming ang mga fans namin dati, at siyempre may mga bagong fans din,” sabi naman ni Bobot.

Si Boyet naman, tinuturing niya na ang grupo nila ay ‘tulay’ sa mga noon at ngayon. May mga kanta noon, na kahawig ng mga kanta ngayon.

“May mga ways ngayon na ginagawa na namin before. Gusto naming napagsasama-sama ang mga fans noon sa mga fans ngayon.

“Ngayon kasi may mga Gen Z na silang tinatawag. At sinisigurado ko naman na makaka-relate sila!” sabi naman ni Boyet.

Silang tatlo man ay nakaka-relate sa mga batang artista, singer ngayon. Tulad daw ni Daniel Padilla na may kinakanta rin ngayon, na noon pa man ay kinakanta na nila.

“Si Boyet may kanta na kinanta ni Daniel. It was a beautiful song. Ang title, ‘Sisikat Din Ako’ na ginamit sa theme song ng ‘Kakabakabakaba’ na originally si Boyet ang kumanta.

“Si Mr. de Leon ay timeless talaga!” sabi pa ni Pip.

Anyway, dito man sa Pilipinas ay sabik na rin ang mga fan nila na mapanood silang magkakasama.

At sana nga, manood din daw sina Vilma Santos, Nora Aunor, na mga nakasama nila sa mga proyekto (pelikula/television) noon. Wish ng mga fan `yan, kahit sila na raw ang mag-imbita.

Pag nangyari `yon, bongga, di ba?