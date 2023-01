Noli Eala opisyal na isinalin ang PSC chairmanship kay Dickie Bachmann

PATULOY na susulong ang pamunuan ng Philippine Sports Commission (PSC) sa ilalim ng bagong hinirang na chairman na si Richard Bachmann.

Sa simpleng turnover ceremony na ginanap sa Rizal Memorial Sports Complex sa Maynila kahapon, pormal nang ipinasa ni dating PSC chief Jose Emmanuel “Noli” Eala ang PSC chairmanship kay Bachmann, dahil ganap na tinanggap ng huli ang hamon bilang bagong pinuno ng nasabing ahensiya.

Ipinahayag ni Bachmann ang kanyang pasasalamat sa kanyang hinalinhan na nagsilbing ika-11 chairman ng komisyon at nanguna sa matagumpay na pagbabalik ng Batang Pinoy National Championships grassroots program sa face-to-face competition noong 2022.

“I would like to thank and honor former Chairman Noli Eala for his service and dedication to support our National Sports Associations and national athletes. I look forward to learning more about the programs that are in the pipeline, as well as those that are already being implemented,” ani Bachmann.

Gayundin, pinasalamatan ni Eala si Bachmann sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong ibahagi ang kanyang kaalaman na natamo sa panunungkulan bilang PSC chairman. Tiniyak niya sa bagong pinuno ng ahensiya ang kanyang buong suporta.

Pinasalamatan din ni Bachmann ang PSC workforce na patuloy na gumaganap ng mahalagang bahagi sa pangkalahatang papel ng ahensiya sa Philippine sports, habang ipinagdiriwang ng PSC ang ika-33 anibersaryo nito ngayong buwan.

Ang PSC ay itinatag bilang pambansang ahensiya ng palakasan sa bisa ng Republic Act 6847 noong Enero 24, 1990, na pinalitan ang Project Gintong Alay. (Annie Abad)