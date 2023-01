Nasunog na gusali, kabahayan

Nagkaroon ako ng panaginip kung saan kita ko na nasusunog raw ‘yung buong kabahayan at may mga building din na nasusunog.Hindi naman daw yun sa may amin. Parang ibang lugar e. Para nga akong nasa isang video game kumbaga kasi iba talaga ‘yung lugar kung saan nangyari ‘yung panaginip ko. Ano kayang ibig sabihin nito?

Dale

Sa pangkalahatan, ang ibig sabihin ng apoy sa panaginip ay emosyon ng pagiging galit o labis na bugso ng damdamin.

Indikasyon din ito na nakakaranas ka ng pagmamadali. Maaaring pakiramdam mo, sa ngayon ay masyadong mabilis ang ikot ng mundo at lahat ng nangyayari sa paligid mo ay tumatakbo nang hindi mo namamalayan.

Kung minsan, ang apoy ay nagre-represent din sa passion para sa isang bagay o sa ibang tao.

Pwede rin na maging simbolo ito ng transformation. Madalas na halimbawa rito ang phoenix, kung alam mo ang mythological bird na ito, maaaring makonekta mo ang sarili sa pagdaan sa pagbabago.

Pero sa kaso ng iyong panaginip, nakita mong nasusunog ang kabahayan at gusali sa iyong paligid at hindi ka pamilyar sa lugar kung saan ito nangyari.

Nangangahulugan ito na ang lugar kung saan nangyari ang panaginip mo ay ang iyong personal na mundo. At kung anuman ang nangyayari dito ay maaaring maging simbolo sa kung ano rin ang nangyayari sa iyo at sa iyong buhay.

Suriing mabuti kung may mga tao ba sa iyong paligid na nagagalit, baka nahahawa ka sa emosyon nila. Tanungin din ang sarili kung nakaranas ka rin ng mga bagay na sobrang nagpainit ng ulo mo o nagbigay sa iyo ng sakit ng ulo.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com