‘My fave Filipino food’ R’Bonney Gabriel nasabik lumafang ng ensaymada

Pinoy na Pinoy ang puso, isip ni Miss Universe R’Bonney Gabriel, ha! Mahusay ring mag-Tagalog, at makikita `yon sa mga interview sa kanya ni Dyan Castillejo.

Sa interview naman sa kanya ng digital terrestrial TV na JKN18, mas lalong lumabas ang pagka-Pinoy niya, ha!

Eh kasi nga, isa raw sa gusto niyang gawin, bukod sa matulog nang mahigit sa apat na oras, ay ang kumain ng ensaymada.

“First thing I would like to do is sleep more than 4 hours. And then, eat some ‘ensaymada’, that’s my favorite Filipino treat,” nakangiting sabi niya.

Pero siyempre, gusto niyang makasama agad ang pamilya niya, na sumuporta talaga sa kanya.

Anyway, maganda rin ang menshae ni R’Bonney sa mga kababaihan sa buong mundo.

“I would just love to tell everybody with a relentless mindset, determine mindset, you really can achieve what you want. I cannot believe I’m here. This was such a long road. Full of ups and downs. Times I wanna give up.

“But I’m a living proof, after 3 years, that you can really achieve it. I’m just so thankful. I hope this inspires other people,” sabi ni R’Bonney.

Oh, bongga, di ba? Well, anong brand kaya ng ensaymada ang gusto niyang kainin? At anong brand kaya ang agad-agad na kukuha sa kanya para maging endorser nila? Abangan! (Rb Sermino)