MM Subway Project: Wala nang Atrasan

Nagsimulang umandar noong Enero 9 ang mga TBM (tunnel boring machine) para simulan ang pagbubutas sa tunnel ng Metro Manila Subway Project (MMSP).

Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama si DOTr Secretary Jaime Bautista, ang pagpapaandar ng unang TBM sa Valenzuela City. Sa pag-arangkada ng mga boring machines, wala nang makakapigil sa pagtatayo ng kauna-unahang subway ng Pilipinas.

“The launching of this tunnel boring machine become a testament to this administration’s commitment [to] continue the project of the previous administration, and more importantly, to build better more,” sabi ni President Marcos Jr.

Sa pagtatakbo ng TBM, umabot na ang subway project sa tinatawag ni Sec Jaime Bautista na “point of no return”. Eto na ang aktuwal na kontrukyon ng Metro Manila Subway.

Ang pagbutas ng tunnel sa Valenzuela ay kasama sa Contract Package (CP) 101 ng MMSP project. Nakapaloob rito ang pagtatayo ng MMSP Depot at Philippine Railway Institute sa Valenzuela.

Ang switch-on ng TBM noong Enero 9 ay hudyat na mag-uumpisa na ang trabaho para sa tatlong (3) underground stations sa Quezon City (Quirino Highway, Tandang Sora & North Ave), semi-underground station ng Valenzuela City depot at anim (6) na tunnel na magdudugtong sa mga eto. Anim (6) na TBM ang gagamitin para sa excavation ng mga tunnels ng CP 101.

Ang mga TBM ay mas mabilis, mas efficient, at mas ligtas na paghuhukay sa lupa at paglatag ng mga tunnels. May kakayahan din ang mga TBM na mag-excavate ng iba’t-ibang uri ng lupa, mula sa matitigas na bato hanggang sa buhangin. Sa kabuuan ng MMSP project, may total na 25 TBM ang gagamitin hanggang sa matapos ang subway.

Kasabay na ang pagtatayo ng state-of-the-art at modernong Philippine Railway Institute (PRI) — ang kauna-unahang railways training institute na magsisilbing planning, implementing, at regulatory agency para sa human resources development, at research and training center sa ating railway sector.

Sa CP101, aabot sa 1,200,000 cubic meters ng lupa ang huhukayin, or katumbas ng 500 Olympic size swimming pools. Sa tunnel pa lang 711,000 cubic meters ang tatanggalain (285 Olympic size swimming pools). Sa buong MMSP project, aabot sa 7,419,940 cubic meters ang huhukayin (equivalent of 2,500 Olympic size swimming pools).

Ang iba pang kontrata ng MMSP na tumatakbo na ay ang CP 102, 103 at 104 para sa konstruksyon ng mga underground stations sa Quezon Avenue, East Avenue, Anonas, Camp Aguinaldo, Ortigas Ave at Shaw Boulevard. Noong Disyembre 2021, naibigay na ang CP 107 para sa supply ng 240 bagon ng subway project.

Direktang makikinabang sa Metro Manila Subway ang mga mananakay mula sa 8 siyudad na daraanan nito mula sa Valenzuela City hanggang FTI-Parañaque City, at may sanga patungong NAIA Terminal 3, Pasay City. Ayon kay Secretary Bautista, tinatayang nasa 519,000 pasahero kada araw ang mapapagsilbihan nito.

Sa pagtatayo pa lamang ng 33-kilometer riles at 17 istayon, libu-libong manggagawa na ang mabibigyan ng trabaho. Sa pagbubukas nito, ibayong trabaho ang dala para sa mga magpapatakbo ng subway.

Pero higit sa lahat, malalagay ang Pilipinas sa liga ng mga bansang may underground mass transport. Sa pagbiyahe natin sa Europa, Amerika at Asia, nakita natin ang benepisyo ng subway sa mga mataong siyudad.

At siyempre, maipagmamalaki ng bawat Filipino na merong subway train sa Metro Manila.