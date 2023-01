Mga tserman sasampolan sa Mabuhay lanes

Tutuluyang kasuhan ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang mga chairman ng barangay na sasablay sa pagpapatupad ng ‘No Obstruction’ at ‘No Vendor’ policy sa kanilang lugar na sakop ng Mabuhay Lanes.

Ayon kay MMDA acting chair Don Artes, lilinisin ng tatlong grupo ng MMDA ang mga kalyeng sakop ng Mabuhay lanes sa mga nakabalagbag ditong mga sasakyan at vendor at saka nila ito iti-turn over sa mga barangay chairman bilang bahagi ng nilagdaan nilang kasunduan sa pagitan ng Department of the Interior and Local Government (DILG).

Sinumang chairman ng barangay na mabibigong mapanatili itong malinis para gamiting alternate route ng mga pribadong sasakyan ay maaaring maharap sa kasong administratibo at posible pang magresulta sa pagbibigay sa kanila ng show-cause order.

Ang Mabuhay lanes ay binubuo ng 21 ruta na nagkukunekta sa mga lansangan ng Metro Manila na layong mapagaan ang daloyng trapiko partikular pagsapit ng rush hour.