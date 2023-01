May nanalo na! Justin Brownlee itinuturing bilang ‘GOAT’ import ng PBA

DOBLE ang katuwaan ng mga netizen na karamihan ay mga Never Say Die fans ng Barangay Ginebra na kinunsidera ang bagong naturalized Filipino na si Justin Brownlee bilang kanilang “GOAT” o Greatest of All Time import sa pagtulong nito sa pagwawagi pang-15 nitong korona.

Kahit ang 34-anyos mula Tifton, Georgia na Ginebra resident import ay nagpahayag ng kanyang lubos na katuwaan dahil sa wakas ay ipagdiriwang nito ang isang kampeonato sa matagal na nitong inaasam na maging isang ganap na Pilipino.

Tatlong araw lamang matapos lagdaan para maging batas ang nagbibigay dito bilang naturalized Flipino, ginawa nitong mas espesyal ang kanyang ikaanim na titulo dahil tinulungan niya ang Kings na protektahan ang home court laban sa bumibisitang Bay Area Dragons sa pamamagitan ng 114-99 tagumpay sa Game 7 finals ng PBA Commissioner’s Cup.

Ang panalo ay nagtulak kay Brownlee bilang natatanging import sa liga na walang dungis kabiguan sa pagtuntong sa kampeonato sa anim na beses nitong pagwawagi simula noong 2016 Governors, 2017 Governors, 2018 Commissioner’s Cup, 2019 Governors, 2021 Governors Cup at ang 2022 Commissioner’s.

Tatlong beses din itong tinanghal bilang PBA Best Import.

Ilang beses din nagtala si Brownlee ng triple-double sa kumperensiya na una kontra Terrafirma sa elimnasyon at sa nakalipas na Game 6 ng PBA Commissioner’s Cup finals bagaman nabigong agad nitong masungkit ang korona.

Nagtala si Brownlee ng 37 puntos, 10 rebounds, at 11 assists.

Itinala din ni Brownlee sa kanyang pang-siyam na kumperensiya ang iba’t ibang record tulad sa kanyang ika-300 na steals upang maging unang import sa PBA na umabot sa milestone.

Idinagdag nito sa panalo laban sa Magnolia na maging panglimang import na umabot sa 5,000 puntos.

Ang pagwawagi nito sa kanyang ika-anim na kampeonato ay nagpantay kay Sean Chambers para sa dami ng titulo sa isang import ng PBA, at nanatiling walang talo sa PBA finals. (Lito Oredo)