Matindi magpakilig: FranSeth mukhang magdyowa na

Super abang na ang mga FranSeth fan sa paparating na ABS-CBN series na “Dirty Linen” dahil ito ang kauna-unahang team-up nina Francine Diaz at Seth Fedelin bilang love team.

Aminado sina Francine at Seth na hindi sila sobrang confident sa kanilang on-screen chemistry.

Sabi ni Francine sa “Kapamilya Chat” na mapapanood sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel, “First time namin na pinag-pair kami. First time namin na nagkaroon ng eksenang kilig, eye-to-eye, hug, iyakan. Sobrang kabado kami everytime.”

Pero, malalim na nga ang samahan nina Francine at Seth na nabuo sa “Kadenang Ginto” noong 2018 at “Huwag Kang Mangamba” noong 2021 pero ibang timpla ang dapat nilang ibigay sa “Dirty Linen” bilang love team na sila.

Sabi ni Francine, “Lagi namin sinasabi sa mga director namin na ‘Direk, patulong po kami ah. Paano po ba dapat ‘yung atake namin?’”

Kaya lubos ang pasasalamat nila sa tulong ng kanilang mga direktor na sina Direk Andoy Ranay at Onat Diaz.

Feeling pressured din si Seth sa pagtanggap ng mga viewer pero sigurado siyang ibinigay nilang dalawa ang lahat para mapaganda ang kwento.

“We did our best. Trabaho pa rin ito eh. Kailangan namin galingan. ‘Yung buong kwento kasi kailangan maramdaman nila.”

Masaya naman silang dalawa dahil unti-unti nilang nakikita na kinikilig ang iba sa kanilang mga eksena. Bago ganapin ang special screening ng pilot noong Enero 11, pinanood na raw nila ito kasama ang ibang cast, mga producer, at mga direktor ng serye.

Kinuwento ni Francine ang reaksyon ng ibang cast, mga producer, at mga direktor sa mga eksena nila Seth sa pilot episode ng serye.

“Lahat sila inaasar kami pero for us it’s a good thing kasi ‘yung asar nila may kilig so parang ah, siguro naman may kilig factor tayo doon. Siguro naman good job tayo doon, diba?’”

Malakas din ang hiyawan ng FranSeth fans na nakapanood ng special celebrity screening ng “Dirty Linen” sa TriNoma. Itinuring nina Francine at Seth na magandang feedback ‘yon sa unang proyekto nila bilang love team.

Feeling nga ng mga kasamahan nila sa Dirty Linen ay magdyowa na sila. Ganun din ang pakiramdam ng mga fan, ha!

Mapapanood na rin ng iba ang premiere ng “Dirty Linen” sa Enero 23, 9:30 PM sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, Jeepney TV, A2Z, TV5, iWantTFC, at TFC. (Rb Sermino)