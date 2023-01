Marcos bilib kina Galvez, Año

Ang magandang track record at malawak na karanasan ang pinagbatayan kaya muling binigyan ng puwesto sa gobyerno sina Defense Secretary Carlito Galvez at National Security Adviser Eduardo Año, ayon kay Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

Pinaliwanag ng Presidente na mahaba ang karanasan ni Año sa intelligence kaya angkop sa kanya na maging National Security Adviser.

“Why Ed Año? Because he has a long, long, long experience in intelligence. Before he became Chief of Staff, before he became group commander. He was ISAFP. So sanay na sanay ‘yun and he’s well-known and he knows all of the operatives in the intelligence community,” wika ni Marcos.

Maganda rin aniya ang track record ni Secretary Galvez sa peace and security na isa sa naging malaking factor para maitalaga ito sa DND.

Sinabi ni Pangulong Marcos na matapos manumpa sa kanya si Galvez ay alam na aniya nito kung ano ang mga gagawin kaya naniniwala siyang maayos na mapapatakbo ng kalihim ang Defense department.

Kasabay nito, ipinaliwanag ng pangulo kung bakit muling ibinalik si General Andres Centino bilang chief of staff ng Armed Forces of the Philippines dahil kailangan aniyang ma-rationalize ang seniority ng mga opisyal sa Hukbong Sandatahan. (Aileen Taliping)