Manny Pacquiao, Floyd Mayweather posible bugbugan sa 147-pound crown

LALONG lumakas ang ugong sa posibilidad ng rematch sa pagitan ng dalawang boxing legend na sina eight-division champion Manny ‘Pacman’ Pacquiao at undefeated title holder Floyd Mayweather, Jr.

Bukod sa sinasabing rematch ng dalawa, posible ring nakataya ang welterweight crown sa nilulutong bakbakan.

Ito ay dahil sa pinaplanong pag-akyat sa weight category ng kasalukuyang unified WBA, IBF at WBC kingpin na si Errol Spence, Jr.

“A Mayweather vs Pacquiao rematch would be considered for a vacant welterweight title once Errol Spence Jr. vacates the straps, World Boxing News understands,” ayon sa balitang inilabas ng worldboxingnews.net.

Parehong nagretiro na sa professional boxing ang dalawa subalit kapwa lumalaban sa mga exhibition fight.

Ang 44-anyos na si Pacquiao, nagpahayag na babalik na sa pakikipagbugbugan matapos tumigil pansamantala noong isang taon dahil sa pagtakbo sa presidential elections.

Ilang beses nang niluluto ang rematch nila Pacquiao at Mayweather subalit hindi ito matuloy-tuloy dahil sa iba’t ibang dahilan.

Naglaban ang dalawa sa tinaguriang Fight of The Century: Battle for Greatness noong Mayo 2, 2015 sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, Nevada kung saan nagwagi si Floyd via unanimous decision.

“So now, if they agree to make professional comebacks for another Las Vegas spectacular or Saudi Arabian money-fest, any from the WBA, IBF, or WBC could offer one of its belts,” ayon pa sa nasabing online report. (Ferdz Delos Santos)