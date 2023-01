Maharlika Fund pang-akit sa mga investor

Dagdag na pang-akit sa mga dayuhang mamumuhunan ang usapin sa sovereign wealth fund.

Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. matapos tanungin sa isyu ng Maharlika Wealth Fund na isa sa mga ibibida nito sa kanyang pagdalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland.

Sa interview sa pangulo sa eroplano habang patungo sa Switzerland, sinabi nitong dagdag na pag-uusapan ang sovereign wealth fund sa mga tatalakayin patungkol sa Pilipinas lalo na sa mga investor na interesadong nais magnegosyo sa bansa.

“In general, pare-pareho naman ‘yong ginagawa natin dito sa mga trips. We talk about the Philippines, what the situation is as an investment destination. Now, as added to that. Mayroon na tayong puwedeng pag-usapan na sovereign wealth fund,” anang pangulo.

Ilalatag aniya nito sa mga makakausap na world leaders at business leaders ang mga plano ng kanyang administrasyon para sa pamumuhunan at plus factor aniya ang pagkakaroon ng wealth fund na tinatawag na ngayong Maharlika Investment Fund. (Aileen Taliping)