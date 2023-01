Macky Escalona, Jonathan Parreño mainit opensiba sa 9th UNTV Cup

Mga laro sa Miyerkoles:

(Paco Arena, Manila)

2:00pm — DENR vs SSS

3:00pm — OP-PMS vs AFP

5:00pm — PhilHealth vs Judiciary

SININDIHAN ng mga dating Ginebra player na sina Macky Escalona at Jonathan Parreño ang GSIS tungo sa 94-86 win kontra Department of Agriculture, samantalang nanatiling walang mantsa ang Senate sa 9th UNTV Cup nitong Linggo, Enero 15, sa Paco Arena sa Maynila.

Nagbuhos si Escalona, produkto ng Ateneo Blue Eagles, ng 18 points, 5 steals, 5 assists at three rebounds para tanghaling Best Player of the Game katuwang si Parreño.

Naglista naman si Parreño ng 19 points para sa ikalawang dikit na panalo ng GSIS (2-2) sa Group B ng event na magkakaloob ng tax-free P3 million premyo sa mapipiling charity ng tatanghaling kampeon.

Samantala, pinahaba ng Senate Defenders sa tatlo ang kanilang ratsada kasunod ng 94-44 pagkatay sa SSS Kabalikat.

Sa iba pang resulta, ang team ni coach Bennett Palad na NHA Home Masters ay nasa second place sa Group B sa bisa ng 85-72 victory kontra PNP Responders.

Umiskor ng double figures si Sen. Joel Villanueva para sa Senate na kino-coach ni Mike Fermin.

Namuno sa Defenders si Clark Torrente na may 21 points, 9 rebounds at three steals.

Si Villanueva, miyembro ng UST Tigers na kampeon sa UAAP Season 56 at 57, ay may 11 marka, habang si Rey Malaga ay may sariling 18 points, 6 boards, 4 assists at 2 steals.

Kumayod naman si Tony Lustestica sa NHA sa kinamadang 23 points, 4 assists, 2 steals at one block para sa Home Masters na akyat sa 3-1 kartada. (Ferdz Delos Santos)