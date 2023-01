Libreng kapon, ligate sa aso’t pusa

Para sa mga Pet lovers ng Las Piñas at Bacoor!

Nadala n’yo na ba ang inyong fur babies sa Villar SIPAG Farm kung saan may libreng kapon at ligate ang mga alagang aso at pusa ninyo?

Ito ay isang magandang proyekto ng Villar SIPAG upang matulungan din ang mga fur mommies at daddies sa gastusin lalo na nga’t kadalasan ay nagsasanhi ito ng mas dumadaming inaalagaan.

Ayon kay Sen. Cynthia A. Villar, ang programanng “Libreng Kapon at Ligate Para sa mga Aso ng Las Pinas at Bacoor” ay isasagawa mula 9 a.m. hanggang to 5 p.m. sa Villar Farm School sa San Nicolas, Bacoor.

Halos 100 pets ang libre sa free castration, spaying, at anti-rabies vaccinations.

Kasama sa programa ang Philippine Animal Welfare Society (PAWS), Philippine Veterinary Drug Association (PVDA), at Vets Love Nature.

Plano ng senadora na tapusin ang proyektong ito buwan-buwan, at payo niya, maging responsable po tayong pet owner mga Ka-Sipag! (Dolly B. Cabreza)