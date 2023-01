Leyte niyanig ng magnitude 5.1, 8 sugatan

Walong residente ang sugatan habang nagkalamat ang ilang simbahan, bahay at kalsada sa tumamang magnitude 5.1 na lindol sa Leyte nitong Linggo ng gabi.

Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology ang Seismology (Phivolcs), tectonic ang pagyanig na may lalim na tatlong kilometro sa timog-silangan ng Leyte, Leyte at naitala ganap na alas 8:28 ng gabi.

Anim sa mga biktima ang kinilala na sina Leah Delima, 36; Flora Mae Lugo, 22; Maria Elena Quir, 64; Luciano Quir, 64, isang pito at 12-anyos na mga bata. Tinutukoy pa ang dalawang residente.

Naitala ang intensity 4 sa Carigara; intensity 3 Alangalang, Babatngon, Barugo, Tacloban City at Ormoc City; intensity 2 sa Calubian, Albuera, Leyte; at intensity 1 sa Borongan City, Eastern Samar; Bogo City, Cebu.

Dahi dito, ipinasuspindi ni Leyte Mayor Arnold James Ysidoro ang mga klase sa nasabing mga bayan upang tiyaking ligtas ang mga paaralan sa mga pinsalang idinulot ng pagyanig.