Lexi, Elijah, Hailey walang ‘K’ maging Maricel, Snooky, Dina?

Big break kina Lexi Gonzales, Elijah Alejo, Hailey Mendes ang bagong GMA Afternoon Prime series na Underage. Sa naging dalawang buwan nilang lock-in taping last year, marami raw silang natutunan na life lessons dahil sa mga g role nila sa teleserye.

Para sa StarStruck Season 7 First Princess Lexi Gonzales, natutunan daw niya ang halaga ng pagiging panganay sa pamilya tulad ng character niyang si Celine sa Underage.

“Dahil sa Underage, mas lalo kong na-realize ‘yung importance and ‘yung strength ng isang panganay. Iba ‘yung bunso, iba ‘yung gitnang anak, lalo na kapag big family talaga na marami kayong magkakapatid. ‘Yung panganay ‘yung parang nagba-bind sa lahat ng mga kapatid, and I felt like it is really my job and it is really my part bilang Celine sa Underage. And mas nabigyan ko ng importance ‘yung pagiging panganay ko rin in real life.”

Si Elijah naman na gumaganap na Chynna, natutunan niyang huwag sarilihin ang anumang problema na meron siya.

“If you’re sad, you can message a friend, you can message your siblings, or if alam mong may matindi kang pinagdaraanan na alam mong hindi mo kakayanin mag-isa, maraming puwedeng tumulong sa’yo and mag-pray ka lang din kay God.”

Para naman kay Hailey, ang pagbigay ng respeto sa mga magulang at ang pagiging matapang ang mga natutuhan niya mula sa kanyang karakter na si Carrie.

“Sundin sila kasi mas alam nila ‘yung tama para sa’yo at ‘wag padalos-dalos sa mga desisyon kasi hindi mo alam ‘yung buong scenario kaya ‘wag ka magdesisyon kaagad. At natutuhan ko rin po maging matapang kasi si Carrie po, lagi po siyang palaban. Pero in real life po, talagang iyakin po ako kahit masaya, malungkot. Mababaw po ang luha ko pero dahil kay Carrie po, naging strong na ang personality ko.”

Teka, sila na ba ang mga bagong Maricel, Snooky, Dina? Abangan!

Ang world premiere ng Underage sa January 16 sa GMA Afternoon Prime at kasama rin sina Snooky Serna, Sunshine Cruz, Gil Cuerva, Nikki Co, Jean Saburit, Yayo Aguila, Christian Bautista, Vince Crisostomo, Maey Bautista and Smokey Manaloto. (Ruel Mendoza)