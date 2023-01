Kanin alisin sa ating diet

ON THE way to recovery na ang ating mahal na kaibigan, kumpare, kapwa Lycean, kalaro at tinatalo sa basketball noong college (peace pare!) at batikang sportswriter ng Abante/Abante Tonite na si Elech Dawa matapos ma-confine sa ospital dahil sa paninikip ng dibdib nitong mga nakalipas na araw.

Salamat sa Diyos at nalampasan ng ating kapatid sa panulat ang pagsubok na ito ng Panginoon sa kanya.

Ito ay paalala hindi lang kay pareng Elech kundi sa ating lahat partikular sa aming mga nagkakaedad na, na maging health conscious.

Nasa larangan ng palakasan o sports ang linya ng aming trabaho, ironic na marami sa amin ang diabetic, high blood at may kung ano-anong karamdaman.

Marahil dahil karamihan sa amin malakas uminom, madalas magpuyat, walang physical activity at pukpukan sa sports coverage kaya napapabayaan ang kalusugan.

Pero hindi pa naman huli, ako partikular bilang diabetic, ay nagsusulong ng healthy lifestyle.

Una bawas na sa rice o kanin lalo na sa gabi, mas maganda kung totally alisin na ang rice sa diet.

Palitan ng brown rice, wheat bread, gulay, prutas, oatmeal, isda, maraming tubig, walang softdrinks, bawas sa alak (hindi natin maaalis ito pero moderate at occassional na lang), iwas sa puyat (mahabang tulog kailangan), mag-exercise at gawing regular ang pagpapa-checkup para monitor natin ang blood sugar, blood pressure at ang ating kabuuang kalusugan.

***

Binabati natin ang Barangay Ginebra Gin Kings dahil kampeon sila sa PBA Commissioner’s Cup nang tapusin sa do-or-die Game 7 ang bisitang Bay Area Dragons nitong Linggo ng gabi sa Philippine Arena.

May nabasa akong post sa Facebook na si Justin Brownlee na ang maituturing na PBA Greatest Import of All Time.

Bakit nga naman hindi?

Mahusay talaga si Brownlee, na naturalized Noypi na rin, at mahal ng sambayanan.

Again congrats sa Ginebra!