Huwag na kumain ng sibuyas – Cynthia Villar

Hinikayat ni Senador Cynthia Villar ang publiko na huwag nang gumamit ng sibuyas sa pagkain dahil sa mahal na presyo nito sa mga wet market.

Sa pagdinig ng Senate committee on agriculture na pinamunuan ni Villar, kinompronta nito ang state-owned Food Terminal Inc. (FTI) dahil sa pagbenta ng higit P500 kada kilo ng sibuyas gayong bumagsak na ito sa P250 noong nagdaang taon.

“Kaya ka pinabibili para magmura sa market ‘di ba? Ang government parang siya ang bibili para magmura sa market, eh kung bibilhin mo din ng ganon kamahal, eh what will be your service to the market? Huwag na lang tayong kumain ng onion. Ako hindi na nakain ng onion eh,” ayon pa sa senadora.

Matatandang iniimbestigahan na ng Office of the Ombudsman ang Department of Agriculture at FTI kaugnay ng P140 milyong halaga ng sibuyas na binili mula sa isang kooperatiba sa Nueva Ecija sa halagang P537 kada kilo.

Ipinaliwanag ni FTI President Robert Tan na naka-leave siya noong panahong bumili ng sibuyas sa isang kooperatiba sa halagang P140 milyon.

“Kami ba namang senador sasabihan mo ng ganyan? Nag-leave ka, hindi ka pumirma. Huwag mo kaming sasabihan ng ganyan,” diin ni Villar.

“Diyos ko naman, lumang story na ‘yon, Diyos ko. Hindi naman kami ganon kabobo. Accept the responsibility that you bought P500 when there are available na P200 something,” giit ng senadora. (Dindo Matining)