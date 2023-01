Houston Rockets nawala angas kay Kawhi Leonard, LA Clippers

NAGLISTA ng career-high 31 points si Terance Mann, sinegundahan ng 30 ni Kawhi Leonard at tinakbuhan ng Clippers ang Houston sa fourth quarter tungo sa 121-100 panalo sa Crypto.com Arena sa Los Angeles nitong Linggo.

Umiskor ng 13 si Leonard sa opening period pero hindi maiwan ng LA ang Rockets.

Sa final 12 minutes na kumalas ang hosts nang ma-outscore ang mga dayo 30-10.

Nakaupo si Leonard sa bukana ng fourth, sinindihan ng 3-pointer ni Robert Covington ang 11-0 run ng Clippers para sa unang double-digit lead 103-92.

Pinamunuan ng 18 points ni Norman Powell ang atake ng Los Angeles bench.

Nanood lang sina Rockets starters Jaeā€™Sean Tate at Fil-Am Jalen Green dahil binuno ang one-game suspensions bunga ng pag-alis sa bench area nang magkagirian sa laro kontra Sacramento noong Biyernes.

Nagsumite si Eric Gordn ng 24 points, may 22 si Kenyon Martin Jr. at 15 points, 8 rebounds, 6 assists kay Alperen Sengun pero pagkatapos makipagpukpukan sa first 36 minutes ay nabarahan ang basket ng Rockets sa fourth. (Vladi Eduarte)