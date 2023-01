Hindi na ban: Janno nakabalik na sa Kapamilya channel

Makalipas ang ilang taon din simula nang mag-rant si Janno Gibbs sa kanyang social media accounts, una, ang hindi raw pagkakasama sa kanya sa station ID noong taong 2018, kahit ayon dito, isa siyang Star Music contract artist. Then, nasundan ito na wala siyang nagiging trabaho.

At mismong si Janno, sa isang comment o post niya last year, sinabi niya na “banned” nga raw siya sa ABS-CBN.

Kaya obvious na naging masaya ang singer/actor na noong Linggo, sa ASAP ay naging guest na siya. Isa siya sa mga nag-perform para sa tribute sa Asia’s Songbird na si Regine Velasquez.

Ayon kay Janno sa kanyang Instagram post, “It’s been a while! Thank you @asapofficial for having me. Always a pleasure and an honor singing w/ Regine. Such a joy to share the stage w/ my idols Martin and Gary.”

Nag-reply rin sa post niyang ito si Martin na ayon dito, “It was great seeing you and singing with you again.”

Hoping naman ang mga followers ni Janno na sana raw, simula na ang guesting niyang ‘yon na makabalik na siyang muli sa network at sa ASAP. May nagsabi rito na “pang-ASAP ka talaga” at “Please stay with them” na sinasagot niya ng heart emoji at praying hand.

Meaning, gusto na rin talaga ni Janno na makabalik.

Tikom bibig kay Macky: Sunshine magaling na ang sugat kay Cesar

Malaki ang pasasalamat ni Sunshine Cruz na plantsado, maayos na ang relasyon niya sa kanyang ex-husband na si Cesar Montano at may magandang relasyon ngayon ang tatlong anak nilang babae sa tatay nila.

Modern family na nga sila ngayon dahil si Sunshine, all-praises din sa present partner ni Cesar na napakabait daw. Kasama si Sunshine sa cast ng “Underage” na nag-pilot na sa GMA Afternoon Prime ngayong Lunes.

Tinatalakay rito ang mga problema dulot ng social media. At ngayon daw, natutuwa si Sunshine na hindi na lang siya ang nakakapagbigay ng advices sa tatlong anak.

“Ang prayer ko lang, sa patuloy na ibabato sa aking fake news, mga pagsubok especially in social media, makakayanan na namin. Nandito naman ako para sa mga anak namin para mag-advice.

“It’s a good thing also na they now have a wonderful relationship with their own father. Hindi na lang ako ang nakakapag-advice kasi, nandiyan na rin si Cesar at nandiyan na rin ang kanilang Tita Kat para suportahan at mag-advice sa kanila.”

Masaya lang talaga si Sunshine ngayon na all’s well na sa kanila ng ex-husband.

“Siguro kasi, it’s been ten years naman. And kahit na anong sugat pa ‘yan, kapag nasugatan, naghi-heal. So I think, in God’s perfect time, nag-heal kami pareho and nakita naman naming talaga na mas naging maligaya ang mga anak namin.

“It just started last year, 2022 na nagkaroon ng forgiveness. At kahit ang mga anak ko nga, sinasabi nila sa mga interviews nila na nagkaroon ng peace sa puso nila no’ng magkaroon sila ng relationship with their Dad.”

Sabi pa niya, “And being a mom, who am I na hindi matutuwa sa mga nangyayari?”

Malaking factor rin daw na mabait ang bagong partner ni Cesar na si Kat at tanggap nito ang mga anak niya at may relasyon din ang mga anak nila.

“It was fun, ang sarap sa pakiramdam na wala ng conflict at magkakaibigan lahat.”

Pagdating naman sa kanyang lovelife, until now ay hindi pa rin nagsasalita si Sunshine sa nangyari sa kanila ni Macky Mathay. Nang kumustahin namin ang puso niya, natatawa itong sumagot lang na, “Pass! Hahaha!

“I am happy. Nandiyan ang pamilya ko. Okay naman ako. Kung anoman ang nangyari sa past and present ko ngayon, mas nagiging matibay ako sa lahat ng experiences na nararanasan ko, that’s all I can say,” sabi na lang niya.