Erich, Heaven, Yam kumasa: Jodi, Lovi, Maja, Sanya bakbakan sa best actress

Matinding bakbakan ang magaganap sa best drama actress sa gaganaping Star Awards for TV.

Kasi nga, maglalaban-laban sina Erich Gonzales (La Vida Lena), Heaven Peralejo (Bagong Umaga), Iza Calzado (Ang Sa Iyo Ay Akin), Jodi Sta. Maria (Ang Sa Iyo Ay Akin), Lovi Poe (Owe My Love), Maja Salvador (Nina Nino), Sanya Lopez (My First Yaya), Yam Concepcion (Init Sa Magdamag).

Oh, di ba? Labanan pa rin ng mga Kapuso at Kapamilya star, ha!

Anyway, ang 35th edition ng Star Awards For Television ay handog ng

Philippine Movie Press Club, Inc. (PMPC).

Magaganap ito sa January 28, 2023, 6pm, sa Winford Manila Resort and Casino sa Sta. Cruz, Manila.

Pararangalan din siyempre ang dating aktres at veteran TV host na si Connie Angeles ng Ading Fernando Lifetime Achievement Award. Igagawad naman kay Sen. Raffy Tulfo ang Excellence in Broadcasting Lifetime Achievement Award.

Kikilanin din ang lakas ng tambalan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano (He’s Into Her) pati na rin nina Kelvin Miranda at Mikee Quintos (The Lost Recipe) para sa German Moreno Power Tandem of the Year.

Ang mga nominado sa best TV station ay ang A2Z, CNN Philippines, GMA 7, GTV, IBC 13, NET25, PTV-4, TV5, UNTV 37.

Sa best primetime TV series naman ay ang Ang Iyo Ay Akin, First Yaya, FPJ’s Ang Probinsyano, Huwag Kang Mangamba, Init Sa Magdamag,

La Vida Lena, Niña Niño, Owe My Love, Paano Ang Pangako?

Sa best drama actor naman ay maglalaban-laban sina Carlo Aquino,

Coco Martin, Gabby Concepcion, Gerald Anderson, JC de Vera, Kelvin Miranda, Noel Comia Jr., Sam Milby.

Narito pa ang ibang mga nominado:

Best drama supporting actress:

Agot Isidro, Alexa Ilacad, Carmina Villarroel, Eula Valdes, Janice de Belen, Lorna Tolentino, Maricel Soriano, Pilar Pilapil, Sylvia Sanchez,

Winwyn Marquez.

Best drama supporting actor:

Enchong Dee, Gardo Versoza, Jaime Fabregas, John Arcilla, John Estrada, Kristoffer Martin, Michael de Mesa, Raymart Santiago, Raymond Bagatsing, Richard Gutierrez.